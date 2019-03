Der Ostbeauftragte der Linkenfraktion, Matthias Höhn. Archivbild

Die Linke will mehr Ostdeutsche an die Spitze von Ministerien und anderen Bundesbehörden bringen. In einem Antrag, der am Freitag im Bundestag beraten wird, fordert die Fraktion, die im Grundgesetz festgelegte Quote durchzusetzen. Artikel 36 regelt, dass bei den Bundesbehörden Beamte aus allen Ländern "in angemessenem Verhältnis" eingesetzt werden sollen.



Es gehe also nicht um eine neue Quote, sondern um die Einhaltung der bestehenden, sagte der Ostbeauftragte der Fraktion, Matthias Höhn.