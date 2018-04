Alles nichts, worauf man sie festnageln könnte. Nichts, was als Boomerang in den nächsten dreieinhalb Jahren immer wieder zu ihr zurück kommen könnte. In diese Falle tappt die neue Ministerin nicht. Sie weiß, dass sie neben einem Koalitionspartner auch immer 16 Länderminister praktisch mit am Schreibtisch sitzen hat. Ohne sie geht in der Bildungspolitik fast nichts. Noch sieht sie das positiv, hat sie auch hier keinen Grund für Pessimismus. "Der Abgleich bis zur Bundesebene macht das Ministerium so spannend", sagt sie.