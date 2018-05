Andrea Voßhoff (CDU), Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kurz vor dem Start der europaweit geltenden Datenschutzregeln hat die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff (CDU) Unternehmen dazu aufgerufen, die neue Verordnung als Chance und Wettbewerbsvorteil zu sehen. "Wir haben in Deutschland eine Kernkompetenz im Datenschutz", sagte Voßhoff dem rbb.



"Warum lassen sich daraus nicht auch Geschäftsmodelle entwickeln?" Künftig werde sich das Vertrauen in ein Unternehmen zum Beispiel auch zunehmend an dessen Umgang mit Kundendaten orientieren.