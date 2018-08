Auch Franziska Giffey (SPD) will Blumen am Tatort nierdelegen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Nach der tödlichen Gewalttat und den Ausschreitungen kommt Familienministerin Franziska Giffey (SPD) als erste Vertreterin der Bundesregierung nach Chemnitz. An der Stelle, wo am Sonntag ein 35-Jähriger erstochen worden war, will sie Blumen niederlegen.



Unterdessen erklärte die Polizei, dass es in der Nacht zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen sei. Die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz hatte am Rande des Besuchs von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) protestiert.