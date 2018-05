Franziska Giffey (SPD) ist Bundesfamilienministerin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kitas sollen schrittweise beitragsfrei werden. Das bekräftigte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) angesichts einer überdurchschnittlichen Belastung finanzschwacher Familien durch Kita-Gebühren.



Hohe Elternbeiträge könnten eine Hürde für den Besuch einer Kita oder Tagespflege sein, sagte sie in einer Mitteilung zu einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. Das Einkommen der Eltern dürfe nicht darüber entscheiden, "ob und wann Kinder in eine Kindertageseinrichtung gehen", so Giffey.