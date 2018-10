Immer wieder gibt es Diskussionen um den Mindestlohn. Quelle: Jens Wolf/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plädiert für einen deutlich höheren Mindestlohn. "Ich finde, dass zwölf Euro Mindestlohn angemessen sind", schreibt er in der "Bild". Die deutschen Unternehmen sollten nicht am Lohn sparen.



Auch Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hatte diese Forderung geäußert. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 8,84 Euro. Er soll 2019 auf 9,19 Euro und 2020 auf 9,35 Euro steigen. Das Bundeskabinett will heute eine entsprechende Verordnung beschließen.