Und: Dieser Haushalt, so Scholz, sei auf eine mögliche Abschwächung der Konjunktur vorbereitet. Es werde mit 40 Milliarden so viel investiert wie "lange, lange nicht". Damit werde die Binnenkonjunktur gestärkt. Mögliche Spielräume würden genutzt, die etwa durch weniger Zinsen für die Schulden entstehen. "Das ist aktive Politik gegen die Krise", so Scholz, der aber auch vor zu viel Schwarzmalerei warnt: Noch gebe es keine Krise.



Mehr als eine halbe Stunde Redezeit braucht Scholz, bis er zum Thema Klima kommt. Das Thema also, an dem seiner Meinung nach die Existenzberechtigung dieser Regierung hängt, sollte ihr beim Klimagesetz Ende nächster Woche kein großer Wurf gelingen. Auch wenn diese Kosten in diesem Etat ausgeklammert sind: "Wir werden nicht mit kleinen Maßnahmen durchkommen", kündigt Scholz an. Es brauche einen "Neustart", denn es sei beim Klimawandel "fünf vor zwölf".