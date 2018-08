Als Ersatz für den Zivildienst wurde der sogenannte Bundesfreiwilligendienst eingeführt. Er ist laut den Verantwortlichen des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgabe zu einem wichtigen Teil der Engagementkultur in Deutschland geworden. Unter dem Motto "Nichts erfüllt mehr, als gebraucht zu werden" leisten die Freiwilligen praktische Hilfstätigkeiten in gemeinnützigen Einsatzstellen und unterstützen mit ihrem Engagement Menschen und Organisationen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Einsatzmöglichkeiten decken eine große Bandbreite ab: von der Unterstützung bei Betreuung und Pflege, über den Umweltschutz und den Einsatz in kulturellen Einrichtungen bis hin zur Mitarbeit in Sportvereinen und der Übernahme integrationsfördernder Aufgaben.