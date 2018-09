In Deutschland sollen mehr Sozialwohnungen geschaffen werden. Quelle: Ole Spata/dpa

Die Bundesregierung will die Länder verpflichten, Bundesgelder für den sozialen Wohnungsbau auch nur noch dafür auszugeben. Das gehe aus dem Beschlussentwurf für das Spitzengespräch zum Wohnungsbau bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hervor, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Die Länder bekommen Milliarden vom Bund für Sozialwohnungen, die Mittel sind bisher aber nicht zweckgebunden. Merkel will in den nächsten drei Jahren für den Bau von 1,5 Millionen neuen Wohnungen sorgen.