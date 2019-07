Der Glaube entbindet nicht von der Helmpflicht. Symbolbild

Quelle: Raminder Pal Singh/epa/dpa

Motorradfahrer können aus religiösen Gründen nicht grundsätzlich von der Helmpflicht befreit werden, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es schloss sich mit dem Urteil den Vorinstanzen an.



Geklagt hatte ein Anhänger der Sikh-Religion, da über seinen Turban kein Helm passe. Konstanz verweigerte ihm 2013 eine Ausnahmeregelung. Nun ist die Stadt wieder am Zug. Je nach Ermessen könnte der Sikh doch noch eine Ausnahmegenehmigung erhalten.