Das Urteil ist aus streng strafrechtlicher Würdigung gesprochen und deswegen nicht unbedingt leicht für jedermann nachzuvollziehen. Nach dem Skandal damals hatte der Gesetzgeber reagiert und zumindest die Lage verschärft: Mittlerweile drohen eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haft, allein wenn man solche Listen manipuliert. Der Skandal in Göttingen blieb nicht der einzige. Untersuchungen an den knapp 50 Transplantationszentren in Deutschland ergaben weitere Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel in Heidelberg.