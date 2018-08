Der Ticket-Händler Eventim muss vor Gericht eine Niederlage einstecken. (Archiv) Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Online-Tickethändler CTS Eventim darf seinen Kunden das Selbstausdrucken von Konzertkarten nicht in Rechnung stellen. Eine pauschale Gebühr in Höhe von 2,50 Euro sei unzulässig, entschied der Bundesgerichtshof. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale NRW.



Aus deren Sicht betrifft das Urteil auch weitere Anbieter, die Geld verlangen, wenn ihre Kunden die Tickets selbst ausdrucken. Nach Angaben von Marktteilnehmern werden in Deutschland zehn Prozent aller Konzertkarten ausgedruckt.