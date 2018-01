Auch der verklagte Händler hatte argumentiert, dass es sich bei einer Matratze um "Hygiene-Ware" handelt - die Vorinstanzen sahen das aber anders. Denn es sei nicht entscheidend, so das Landgericht Mainz, ob hygienische Gründe gegen die Rückgabe sprechen. Es ginge vielmehr um die Frage, ob der Unternehmer die Verkaufsfähigkeit der Ware durch Reinigung wiederherstellen kann. Und eine Matratze könne der Verkäufer reinigen und in einen hygienisch einwandfreien Zustand bringen lassen, so das Gericht. Auch wenn das mit einigem Aufwand verbunden sei (LG Mainz, Urteil vom 10.8.2016, Az. 3 S 191/15).