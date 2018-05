Der Fall habe zwar den Ruf nach härtestmöglichen Strafen laut werden lassen, sei aber gleichwohl nicht als Mord oder vorsätzliche Tötung zu qualifizieren, entschied der BGH am Donnerstag in Karlsruhe. Die beiden jungen Angeklagten machten sich demnach womöglich nur der fahrlässigen Tötung strafbar. In einem Raserfall aus Frankfurt am Main entschied der BGH zu Ungunsten des Angeklagten, dass dessen Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung möglich ist.