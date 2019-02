Brinkhaus sagte gegenüber der "Welt am Sonntag", er denke an eine grundsätzliche Debatte. Man müsse beispielsweise überprüfen, welche Aufgaben die Bundesländer künftig übernehmen sollen oder bereits haben und welche Ausgaben dafür nötig seien. "Es geht also um eine Generalüberprüfung sämtlicher Posten."