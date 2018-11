Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Vor der Innenministerkonferenz in Magdeburg hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Abschiebungen auch von straffälligen Flüchtlingen in das Bürgerkriegsland Syrien kategorisch ausgeschlossen. "Im Moment kann in keine Region Syriens abgeschoben werden", sagte der CSU-Politiker dem "Spiegel". Das gelte auch für Kriminelle.



Auf der Innenministerkonferenz vom 28. bis 30. November soll auch über eine Verlängerung des Ende Dezember auslaufenden Abschiebestopps nach Syrien beraten werden.