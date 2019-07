Bundesinnenminister Seehofer besucht Freital.

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht im Kampf gegen Rechtsextremismus eine vordergründige Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Bei einem Besuch in Freital in Sachsen begrüßte er ausdrücklich die Einstufung der Identitären Bewegung (IB) als Beobachtungsobjekt durch den Verfassungsschutz.



Zudem würden Organisationen überwacht, bei denen man überzeugt sei, dass sich ihre Tätigkeit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richteten. Das sei auch im Fall der IB so.