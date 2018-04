Das Bundesinnenministerium will Abschiebezentren installieren. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Bis zum Herbst will das CSU-geführte Bundesinnenministerium ein erstes Rückführungszentrum für Flüchtlinge in Betrieb gehen lassen. Das Vorhaben werde "höchst prioritär betrieben", sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) der "Süddeutschen Zeitung". Es werde "in Verantwortung der Bundespolizei" betrieben.



Jörg Radek, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in der Bundespolizei, ist wenig begeistert: "Bewachung und Betreuung von Ausreisepflichtigen ist keine polizeiliche Aufgabe".