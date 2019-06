In der Nacht waren wegen eines medizinischen Notfalls ein jungen Mann und sein Bruder von Bord gebracht worden. Das Rettungsschiff der deutschen Organisation Seawatch wird seit mehr als zwei Wochen vor Lampedusa von der italienischen Regierung daran gehindert, in einen Hafen einzulaufen. Am Mittwoch hatte sich die Kapitänin Carola Rackete über das Verbot, in italienisches Hoheitsgewässer einzufahren, hinweggesetzt. Auf Anweisung der Polizei musste das Schiff aber rund eine Seemeile vor dem Hafen stoppen. Mehrere italienische Abgeordnete des Mitte-Links-Spektrums kamen daraufhin vorige Nacht an Bord, um so ihre Solidarität auszudrücken.



Italiens Innenministers Matteo Salvini von der rechten Lega-Partei hatte erklärt, die Migranten dürften das Schiff nur verlassen, wenn die Niederlande, Deutschland oder ein anderes europäisches Land sie aufnehmen. Bislang scheitert die Rettung offenbar an der Bereitschaft der Niederlande. Italienischen Medienberichten zufolge soll es am Rande des G20-Gipfels in Osaka ein Gespräch zwischen Italiens Regierungschef Giuseppe Conte und seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte dazugegeben haben. Die Seawatch fährt unter niederländischer Flagge.