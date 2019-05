Folglich unternimmt die Bundesregierung einige verbale Anstrengungen, um nachzuweisen, dass das Bedürfnis tatsächlich unvorhergesehen war. "Die Erkenntnis der Notwendigkeit, den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit (…) sowohl inhaltlich als auch vom Umfang her in ganz besonderer Weise zu nutzen, nahm erst nach Abschluss der Beratungen des Bundeshaushalts 2019 durch den Haushaltsgesetzgeber substantiell Kontur an", heißt es im Schreiben an den Haushaltsausschuss. Das Bundesinnenministerium widersprach am Mittag der Darstellung, man habe die Jubiläumsfeierlichkeiten übersehen. Das Innenministerium sei "erst im Herbst letzten Jahres damit beauftragt worden, ein Konzept zu entwickeln", sagte ein Sprecher in der Regierungspressekonferenz.