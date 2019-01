Neben den Löhnen ging es bei der Jahrestagung des Beamtenbundes auch um die Wahrnehmung von staatlichen Institutionen bei Bürgern. Der dbb warnte vor einem Vertrauensschwund und forderte massive Investitionen in den öffentlichen Dienst. "Die Menschen verlieren das Vertrauen in den Staat, in seine Institutionen, in Regierende und Parteien", mahnte der Silberbach. "Man glaubt nicht mehr, dass sie in der Lage sind, die Probleme zu lösen."