Wer Fachkräfte will, muss bereit sein, allen eine Chance zu geben. Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied IG Metall

DIHK-Präsident Eric Schweitzer rief dazu auf, mit Vorurteilen in den Köpfen vieler Schüler und Eltern aufzuräumen und die berufliche Bildung als interessante Alternative zum Studium herauszustellen. Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall beklagte Hans-Jürgen Urban, dass junge Menschen mit Hauptschulabschluss oder Migrationshintergrund immer noch erhebliche Nachteile am Ausbildungsmarkt hätten. "Wer Fachkräfte will, muss bereit sein, allen eine Chance zu geben", sagte er.