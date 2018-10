Auch über PET-Flaschen könne Mikroplastik aufgenommen werden. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Österreichische Forscher haben in menschlichen Stuhlproben Mikroplastik gefunden. Eine gesundheitliche Bewertung zur Aufnahme solcher Partikel über die Nahrung sei derzeit aber nicht möglich. Das erklärte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Für eine entsprechende Beurteilung lägen dem BfR im Moment keine belastbaren Daten vor.



Ein direktes gesundheitliches Risiko durch Mikroplastik in Kosmetika ist laut BfR derweil unwahrscheinlich. Allerdings gelangen die Partikel in die Umwelt.