"Man muss die Monopole aufbrechen, denn die führen dazu, dass ein Konzern machen kann, was er will", mahnte Barley. "Wer in einer WhatsApp-Gruppe sein möchte, zum Beispiel im Sportverein oder an der Schule, hat keine andere Wahl, als diesen Messenger-Dienst zu installieren - egal was der Konzern mit den eigenen Daten macht."