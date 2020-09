Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht eine Pflicht zur Nennung des vollen Namens in sozialen Netzwerken skeptisch. "Häufig gibt es gute Gründe, warum jemand anonym bleiben möchte, zum Beispiel um sich vor Diskriminierung oder Angriffen zu schützen", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.



Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich für eine solche Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken stark gemacht. Ihm gefalle nicht, was dort passiere.