Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will das Melderecht ändern, damit es Auskunftssperren zum Schutz etwa bedrohter Kommunalpolitiker geben kann. "Das wird ganz schnell zu ändern sein", sagte die SPD-Politikerin im ARD-"Bericht aus Berlin".



"Es kann nicht sein, dass Privatadressen von Kommunalpolitikern, aber auch von gesellschaftlich Engagierten in Netzen kursieren und auch dann als Bedrohung empfunden werden." Deswegen: Wir brauchen Auskunftssperren in diesem Bereich."