Zu oft werden, aus japanischer Sicht, Fragen der Region direkt zwischen Washington und Peking besprochen. So haben die Japaner mit Verstimmung registriert, dass sie bei den so wichtigen Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, unter Vermittlung und Aufsicht der USA und Chinas, nicht mit am Tisch sitzen. In Tokio fühlt man sich direkt bedroht durch die nordkoreanische Aufrüstung. Zu oft seien Versprechen durch Pjöngjang in den letzten Jahren gebrochen worden, als dass man jetzt blind auf eine Lösung am Verhandlungstisch vertrauen würde, auf die Tokio keinerlei Einfluss hat.