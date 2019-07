Ihre politische Zukunft kann Angela Merkel tatsächlich kaum noch planen: Sie hat zwar oft gesagt, sie stehe für die volle Legislaturperiode, also bis 2021 zur Verfügung, aber niemand weiß, ob die Große Koalition so lange hält. Die Sozialdemokraten haben sich zuletzt geweigert, für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin zu stimmen, was die Stimmung trübte. Und noch ist nicht entschieden, wer mit welchem Kurs die SPD ab Dezember führen will. Oder ob die Landtagswahlen schon so übel ausfallen, dass die Koalition zerbricht.



Wann Angela Merkels Dienst im Kanzleramt endet, liegt kaum mehr in ihren Händen. Dieser Arbeitstag heute hat zumindest eine ganz besondere Note: Große öffentliche Festivitäten sind nicht geplant, einen Vortrag hat die Kanzlerin sich auch nicht gewünscht. Aber auf das Bild im Schloss Bellevue neben Ursula von der Leyen als erster weiblichen EU-Chefin und ihrer Vertrauten Annegret Kramp-Karrenbauer als Überraschungs-Verteidigungsministerin dürfte Angela Merkel sich vielleicht schon gestern Abend ein Piccolöchen geöffnet haben.