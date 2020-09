Angela Merkel im Bundestag (Archiv)

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat zum Austritt Großbritanniens aus der EU den Wunsch nach einer engen Beziehung zu den Briten betont. "Das ist ein tiefer Einschnitt für uns alle", sagte sie in ihrem Podcast. Deutschland wolle aber enger Partner und Freund bleiben.



In einer Übergangsphase verhandeln London und Brüssel über die weiteren Beziehungen. "Die EU geht mit gutem Mut, aber auch mit eigenen Interessen in diese Verhandlungen", sagte Merkel. Viel werde aber auch von Großbritannien abhängen.