Was die Kanzlerin offensichtlich gerne unterbringen will, aber erst einmal niemand von den Abgeordneten fragt: Wie geht es mit der Klimapolitik weiter? Zum Glück gibt es ja die Abgeordneten aus der Union, die dazu dann eine Frage stellen. Wie also, will Anja Weisgerber (CSU, Klimaschutzbeauftragte der Unionsfraktion) wissen, soll eigentlich die CO2-Bepreisung organisiert werden. Könnte nicht auch das europäische Emissionshandelssystem in einer "Koalition der Willigen" ausgeweitet werden? Dass "alle europäischen Länder in der gebotenen Eile" überzeugt werden könnten, sagt dann Merkel, sei "nicht zielführend". Eine Koalition der Willigen sei möglich, mit den Niederlanden und Frankreich gebe es schon Gespräche.