"In deutschen Großstädten ist eine ansteigende Konzentration von Armut in einzelnen Stadtteilen zu beobachten", sagt Christa Böhme. Der Grund: "Durch die Aufwertung innerstädtischer Quartiere und steigende Mieten werden Haushalte mit niedrigem Einkommen zunehmend gezwungen in Stadtrandlagen auszuweichen." Die Folgen: Wachsende Ungleichheit städtischer Teilgebiete mit negativen Folgen für sozial Schwächere. Heike Köckler erinnert in dem Zusammenhang an Paragraf 1 des Baugesetzbuchs. Dort wird eine "dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung" gefordert. Ausreichend umgesetzt, würde das Gesetz durch engagierten sozialen Wohnungsbau einer Ghettoisierung entgegenwirken.