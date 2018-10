Auf der Fahndungsliste locken teils auch hohe Belohnungen. Quelle: Silas Stein/dpa

Die Fahndungsliste des Bundeskriminalamtes (BKA) im Internet umfasst derzeit rund 50 Fälle. Der älteste in dieser Reihe ist der Sexualmord an der zehnjährigen Adelina aus Bremen im Jahr 2001. Das BKA erhofft sich bereits seit 2006 auf diesem Weg Hinweise auf den Täter.



Mit der öffentlichen Fahndungsliste suchen die Fahnder nach Straftätern und Vermissten oder auch nach Zeugen. Eine Rangordnung a la "Most Wanted" wie bei der US-Bundespolizei FBI nimmt das BKA nicht vor.