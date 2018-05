Die Hälfte der Vermissten-Fälle wird laut BKA schnell geklärt. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Zahl der in Deutschland vermisst gemeldeten Menschen ist im laufenden Jahr auf hohem Niveau geblieben. Zum Stichtag 1. Oktober waren es 14.903, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte. Das waren weniger als im Vorjahr, als 15.700 Vermisste gezählt worden waren.



Die Zahl liegt aber weiter deutlich über dem Wert von Anfang Oktober 2015. Die starke Zunahme hatte das BKA mit der gestiegenen Zahl von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in dieser Statistik begründet.