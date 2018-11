"Das Strafverfahrensrecht führt in der Praxis jedenfalls in vielen Fällen dazu, dass Prozesse immer wieder exzessiv in die Länge gezogen werden", sagte Seehofer. Als Beispiel nannte er ein geplatztes Verfahren in Koblenz gegen 26 mutmaßliche Neonazis. Die Verteidigung habe unter anderem mehr 500 Befangenheitsanträge gestellt. "So kann man natürlich auch einen Rechtsstaat ad absurdum führen." Die Justiz kämpfe mit massiven Personalproblemen: Allein in der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit fehlten rund 2.000 Richter und Staatsanwälte.