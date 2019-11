Um Staus auf den Autobahnen in Grenzen zu halten und den Hotels eine gleichmäßigere Auslastung zu verschaffen, haben sich die Länder bei den Ferien auf ein sogenanntes rollierendes System verständigt. Es teilt die Länder in Gruppen ein, die nacheinander in die Sommerferien starten und sich mit frühem und späterem Ferienbeginn abwechseln. Nur Bayern und Baden-Württemberg beteiligen sich bisher nicht an diesem Wechsel, die Schüler aus den südlichen Bundesländer sollen wie seit Jahrzehnten auch künftig als letzte in die Sommerferien fahren.