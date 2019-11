Monatelang haben Union und SPD um das Klimapaket gerungen. Der Bundestag hat die großen Gesetzesbrocken dazu schon verabschiedet. An diesem Freitag soll der Bundesrat über wichtige Teile des Klimapakets abstimmen. Doch vor allem die zehn Landesregierungen, an denen die Grünen beteiligt sind, werden wohl nicht zustimmen. Bedenken gibt es aber auch bei den anderen. Dann müsste ein Vermittlungsausschuss Kompromisse finden. Die Zweifel daran, dass das bis zur letzten Sitzung in diesem Jahr am 20. Dezember gelingen kann, sind groß.