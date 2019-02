Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Das Verhältnis zwischen Bund und Ländern ist nach den Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder derzeit sehr angespannt. "Es herrscht eine frostige Stimmung", sagte der CSU-Chef der "Welt am Sonntag". Die Länder fühlten sich durch die Politik des Bundes gegängelt.



Er forderte "eine Art Bestandsschutzklausel für Länderkompetenzen". Es dürfe keinen weiteren Eingriff in die Rechte der Länder durch den Bund geben. Der Mechanismus Geld gegen Kompetenzen müsse durchbrochen werden, so Söder.