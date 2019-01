Kadeřábek im Zweikampf mit Alaba am 18.01.2019 in Sinsheim

Quelle: dpa

Der FC Bayern München ist dank Doppel-Torschütze Leon Goretzka souverän in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Die Münchner gewannen mit 3:1 (2:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim und verkürzten den Rückstand auf Borussia Dortmund zumindest für einen Tag auf drei Punkte.



Goretzka brachte den FCB schon vor der Halbzeit mit einem Doppelpack auf Kurs, Robert Lewandowski entschied kurz vor Schluss die Partie. Der Anschlusstreffer von Nico Schulz machte Hoffenheim kurzzeitig Hoffnung, doch die spielfreudigen Münchner ließen keine großen Zweifel an ihrem sechsten Liga-Sieg in Serie aufkommen.