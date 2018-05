Holstein Kiel hat vor dem Saisonfinale in einer Woche den Relegationsplatz bereits sicher. Dem Team von Markus Anfang genügte ein 1:1 in Düsseldorf, um weiter vom Durchmarsch ins Oberhaus zu träumen. Die "Störche" können nun in der Relegation am 17. und 21. Mai gegen den Bundesliga-16. die Sensation schaffen. Trainer Markus Anfang, der im Sommer zum Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln wechselt, will sich nun mit dem Aufstieg aus Kiel verabschieden. Der Gegner in den Relegationsspielen ist ihm egal: "Wir nehmen es wie es kommt. Wir werden alles dafür tun, diese Spiele erfolgreich zu gestalten."