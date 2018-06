Martin Schmidt Quelle: epa

Zuvor hatten der "Kicker" und die "Wolfsburger Nachrichten" berichtet, dass Schmidt nicht mehr länger Trainer des VfL Wolfsburg ist. "Der Schweizer und der Bundesligist gingen in Zukunft getrennte Wege. Er habe es nicht geschafft, den Verein in ruhiges Fahrwasser zu führen, hieß es.



Von den letzten fünf Pflichtspielen konnten die Niedersachsen nur eines gewinnen. Zudem waren sie im DFB-Pokal-Viertelfinale an Schalke 04 gescheitert. Wolfsburg muss am Freitagabend bei Schmidts Ex-Klub Mainz 05 antreten.