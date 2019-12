Fricke sagte, es sei völlig unverständlich, warum gerade in den relevanten Bereichen der inneren Sicherheit, der äußeren Sicherheit und der Energieversorgung so viele Stellen über ein Jahr unbesetzt bleiben könnten. "Vor dem Hintergrund der fast täglichen Diskussion um unsere Sicherheitsarchitektur nehmen die betroffenen Ministerien dadurch in Kauf, dass sie Wissen verlieren und ihre Aufgaben nicht wahrnehmen können", monierte der haushaltspolitische Sprecher der FDP.