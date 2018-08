460.000 unsichere Elektrogeräte hat die Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr vom Markt genommen - ein Bruchteil dessen, was an verbotenen Geräten insgesamt auf dem Markt ist. Wie viele solcher Elektrogeräte in deutschen Haushalten kursieren, sei seriös nicht zu schätzen, sagt Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur gegenüber heute.de. Es sei ein "Kampf gegen Windmühlen", erklärt er - obwohl der Zoll die Bundesnetzagentur kräftig unterstütze. Das Problem sei vor allem der explodierende Online-Handel, der nicht überschaubare Mengen an Ramsch-Produkten auf den Markt spüle.