Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, zeigt sich gegenüber heute.de zufrieden mit der Entscheidung: "Wenn man die Straßen versorgt, dann versorgt man zugleich auch die Fläche, die an den Straßen liegt. Deswegen sorgen diese Kriterien dafür, dass die Flächenabdeckung sich verbessert." Doch Homann räumt ein, dass die Kriterien nicht alle Funklöcher schließen werden. "Nicht jeder weiße Fleck" werde am Ende erreicht, so Homann.