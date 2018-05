5G soll das nächste große Ding in Sachen Mobilfunk werden. Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

Auch die Frequenzen für den neuen schnellen Mobilfunkstandard 5G werden in Deutschland versteigert - wahrscheinlich Anfang 2019. Das entschied die Bundesnetzagentur.



Die fünfte Mobilfunkgeneration soll nicht nur die Datenübertragung für die Nutzer noch schneller machen, sondern auch neue Anwendungen wie das autonome Fahren, Telemedizin oder eine vernetzte Produktion ermöglichen. In der Vergangenheit hatten Frequenzauktionen der Bundeskasse Einnahmen in Milliardenhöhe beschert.