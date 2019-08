Eine Stromtrasse in der Nähe von Zeil am Main. Archiv

Mit Blick auf den Windkraft-Ausbau in Norddeutschland hat sich die Bundesnetzagentur für eine weitere Stromautobahn ausgesprochen. Eine Gleichstrom-Verbindung zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sei erforderlich.



Die Netzbetreiber hatten eine Trasse bis Baden-Württemberg vorgeschlagen. Die Netzagentur ist aber für eine kürzere Strecke nur bis NRW. Derzeit sind drei Trassen in Deutschland in Planung, die den Ökostrom vom Norden in den Süden und Westen transportieren sollen.