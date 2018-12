Trotzdem gehen die Meinungen zu einer Minderheitsregierung bei den Grünen durchaus auseinander. Es gibt auch Anträge, die sich für eine Regierungsbeteiligung auf diesem Wege aussprechen oder die Union zu dulden, dazu liegen mehrere Anträge vor. Fraktionschef Anton Hofreiter hat zudem demonstrativ betont, dass man ein Jamaika-Bündnis weiter sondieren würde, wenn die FDP zurück an den Verhandlungstisch käme. Er rief seine Partei dazu auf, in den kommenden vier Jahren solidarisch für ihre Ziele und für eine weitere Stärkung der Partei zu kämpfen. "Wir sind die letzte handlungsfähige progressive linke Partei, die es in diesem Land gibt", sagte Hofreiter in Berlin. Die Grünen müssten bei den nächsten Wahlen "so stark sein, dass niemand mehr an uns vorbeikommt". Die Aussicht, noch einmal vier Jahre Opposition einer Großen Koalition zu sein, stößt allerdings auf wenig Begeisterung.