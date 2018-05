Dass die neue Harmonie bei den Grünen nicht ewig halten wird, scheinen viele in der Partei zu ahnen. Während Jürgen Trittin vom linken Flügel eine Minderheitsregierug mit grüner Tolerierung ausschloss, sieht Özdemir die Zukunft noch offen und bot an "weiterhin Verantwortung" zu übernehmen. Man werde die Themen weiterverfolgen, "egal ob in der Opposition oder in der Regierung", sagte er. Vereinzelt regten Delegierte an, die Option einer Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grüne nicht auszuschließen. Auch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung bleibt nach einem Beschluss der Deligierten offen.