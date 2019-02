Dietmar Bartsch ist Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat seine Partei nach einem zerstrittenen Jahr vor der Europawahl zur Geschlossenheit aufgerufen. "Wir müssen wieder auf die Erfolgsspur kommen", sagte er beim Bundesparteitag in Bonn.



Die EU sei in einem desolaten Zustand. "Die Rechten wollen sich Europa unter den Nagel reißen", warnte er. Die Linke könne nur Wähler gewinnen, wenn sie nicht zerstritten sei. In Bonn will die Partei ihr Programm für die Europawahl beschließen und ihre Spitzenkandidaten wählen.