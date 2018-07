Proteste in Augsburg gegen den Bundesparteitag der AfD. Quelle: Matthias Balk/dpa

Kurz vor Beginn des AfD-Bundesparteitags in Augsburg haben mehrere Hundert Menschen gegen die rechtspopulistische Partei demonstriert. Mit Transparenten zogen die Teilnehmer vor die Messehallen, in denen sich die AfD-Delegierten zum Parteitag versammeln. Sie riefen Parolen wie "Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda".



Im Laufe des Tages wurden Tausende Gegendemonstranten in der Stadt erwartet. Die Augsburger Polizei berichtete zunächst von keinen besonderen Zwischenfällen.