Die CDU stimmt heute über den Koalitionsvertrag ab. Quelle: Uli Deck/dpa

Die CDU will bei einem Bundesparteitag in Berlin den Koalitionsvertrag absegnen. Merkel wird diesen in einer einstündigen Rede vorstellen und gegen Kritik in den eigenen Reihen verteidigen. Nach einer Aussprache werden die 1001 Delegierten darüber abstimmen.



Die Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers als CDU-Generalsekretärin ist anschließend vorgesehen. Merkel ist vor dem Parteitag ihren Kritikern entgegengekommen und hat die Riege der CDU-Minister für ein neues Kabinett deutlich verjüngt.